استهداف مراكز حساسة في مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير
قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الأحد، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بعسير.
وأوضح العميد سريع أن عمليات سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت برج الرقابة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية فى المطار.
وذكر العميد سريع أن سلاح الجو المسير عاود هجماته صباح اليوم بقصف برج الرقابة فى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.
وأكد أن الهجمات الجوية نفذت بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
ولفت إلى أن عمليات سلاح الجو المسير تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 17 غارة جوية خلال الساعات الماضية.
وجدد العميد سريع تأكيده للنظام السعودي أن العمليات العسكرية مستمرة طالما استمر فى عدوانه وحصاره.
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