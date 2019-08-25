شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض للرجل الأول للإمارات في اليمن و‘‘بن بريك’’ يلتزم الصمت.. وتحركات سعودية غاضبة تجاه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي السعودي، عضوان الأحمري، إن الإمارات طلبت من هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الجنوبي الانتقالي اليمني، التزام الصمت والتوقف عن التصريح، متسائلا عن تغريدات إماراتية داعمة للانفصاليين.



وقال الأحمري في سلسلة تغريدات، إن الشريك في التحالف باليمن، الإمارات العربية المتحدة، طلبت من بن بريك التزام الصمت، مشيرا إلى أن مهاجمة أبين ثم شبوه بحجة محاربة "الإصلاح"، فهذه حجة لا قيمة لها.

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بضغط من الحليف والشريك الإمارات على الانتقالي، سيلتزم بن بريك الصمت. مهاجمة أبين ثم شبوه بحجة محاربة الإصلاح، فهذه حجة لا قيمة لها. وإشغال للتحالف عن الهدف الحقيقي من إنشاءه وانطلاق العمليات لاستعادة الشرعية. التحالف تقوده السعودية، ومن يشارك فيه يحترم هذه القيادة لا ينافسها.

واتهم الاحمري قيادات المجلس الانتقالي بتبادل الأدوار، متهما إعلاميين إماراتيين بتشجيع الانفصال في اليمن.

وتابع: "مهاجمة أبين وشبوة إشغال للتحالف عن الهدف الحقيقي من إنشائه وانطلاق العمليات لاستعادة الشرعية. التحالف تقوده السعودية، ومن يشارك فيه يحترم هذه القيادة لا ينافسها".

وأشار الأحمري إلى "ملاحظات على الحكومة الشرعية اليمنية، وأدائها، وشائعات عن فساد فيها"، متابعا بأن "الانقضاض على ما بناه التحالف والتعريض بالشرعية اليمنية وتغريدات مكثفة من الأشقاء في الإمارات داعمة للمجلس الانتقالي فهذه مثيرة للتساؤلات أيضاً، من يغردون لا يمثلون أنفسهم، وليسوا كتابا مستقلين" في إشارة إلى عدد من المسؤولين الإماراتيين، أبرزهم مستشار ولي عهد أبوظبي "عبدالخالق عبدالله" والإعلامي الإماراتي خلفان الكعبي والنائب السابق لشرطة دبي ضاحي خلفان.



وأضاف: "التحالف تقوده السعودية، وتشارك فيه عدة دول بينها الإمارات الشقيقة. نقول دوماً أن الحلف السعودي-الإماراتي حلف أخوة وصداقة، والدماء التي سالت لتحرير اليمن وإعادة شرعيته دليل تلاحم. ما يحدث الآن يثير التساؤلات، وكما يقول المثل "كلنا عيال قرية"، من يغردون في تويتر لا يغردون من فراغ".