شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عودة المعارك بصورة أشد ضراوة في عتق شبوة.. شاهد اول (الصور) الواردة الآن من هناك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد مركز مديرية عتق معارك عنيفة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن. وحسب مصادر محلية ان قوات الانتقالي كثفت من هجومها على مواقع القوات الحكومية مستخدمه الاسلحة الثقيلة والصواريخ في تمشيط مواقع تمركز قوات الشرعية . قد يهمك ايضاً: - عاجل : سقوط آخر معسكرات النخبة الإماراتية في شبوة بيد ابطال الجيش الوطني.. وهذا مصير عبداللطيف السيد - عاجل.. عودة المعارك بصورة أشد ضرواة في عتق شبوة.. شاهد اول (الصور) الواردة الآن من هناك

- عاجل : قيادات الحزام الأمني في أبين تقع في قبضة جيش الشرعية.. (أسماء + تفاصيل طارئة) - وأخيرا انكشف المستور : هذا هو الطرف الذي زود الحوثي بطائرات مسيرة لقصف السعودية.. وتقرير أممي يحرج بن سلمان! - اختفاء غامض للرجل الأول للإمارات في اليمن و‘‘بن بريك’’ يلتزم الصمت.. وتحركات سعودية غضابة تجاه أبوظبي.. شاهد - شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة تذكارية) في باريس والأخيرة تضع يده في ”المنطقة الحساسة” وتنشر الفيديو..! - ”يا ليالي يا ليالي .. تم دعس الانتقالي” أغنية جديدة لانتصارات أبطال شبوة على مليشيات الإمارات ودحر الانفصاليين..شاهد Advertisements - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش - الإعلامية الحسناء ”عُلا الفارس” تشعل صفحات تويتر بمقطع (فيديو) هز مشاعر الملايين .. (شاهد) - فضيحة تهز الكويت لـ ”حليمة بولند” مع مليادير خليجي مشهور.. شاهد ماذا حدث بينهما سرا؟ .. صادم

- بكل جرأة.. رانيا يوسف تنشر ”فيديو فاضح” .. وصلة رقص بفستان مثير وقالت المصادر ان قوات الانتقالي تمكنت من التسلل الى جولة الثقافة وادارة المرور فيما لا زالت المعارك على أشدها في عتق. ونقلت وسائل اعلامية ان قوات المجلس الانتقالي تمكنت بعد ظهر اليوم من السيطرة على نقطة الجلفوز المدخل الرئيسي لمدينة عتق. فيما تقدمت قوات الشرعية بأتجاه مواقع كسارة بن سنان والفويرس خط الجابية جنوب عتق بعد تراجع لقوات النخبة والمقاومة الجنوبية . واشارت مصادر ان تبت الإرسال وموقع الجلفوز شرق عتق لازالت بيد الجيش التابع للشرعية وسط انباء متضاربة عن سيطرة قوات الانتقالي. وقال مراقبون ان الساعات القادمة ستشهد معارك عنيفة وستكون اكثر دموية ومن الصعب حسمها لأي طرف في وقت قصير كون مر في الصراع يتلقيان تعزيزات مهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عودة المعارك بصورة أشد ضراوة في عتق شبوة.. شاهد اول (الصور) الواردة الآن من هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.