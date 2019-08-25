وأخيرا انكشف المستور : هذا هو الطرف الذي زود الحوثي بطائرات مسيرة لقصف السعودية.. وتقرير أممي يحرج...

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عدن - ياسمين التهامي - أطلق ما يعرف بـ "الذباب الإلكتروني" على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة على سلطنة عمان يتهمونها بتهريب الاسلحة للحوثيين، وهو ما دفع حساب “الشاهين” العُماني الشهير، الى تفنيد تلك الاتهامات .

وقال “الشاهين” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن الذباب الإلكتروني كثف مساعيه خلال الأيام الماضية لمعاودة اتهام السلطنة بتهريب السلاح في محاولة خبيثة لإثارة الرأي العام تزامناً مع بعض الأحداث الجارية في حرب اليمن والخبث الإماراتي السافر في قلب الأحداث وتأليب النفوس.. حسب وصفه.

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وفي موقف محرج لحلفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعاد الحساب العُماني الشهير طرح مقتطفات من تقارير لجنة خبراء اليمن بالأمم المتحدة ما بين 2016-2018 وهي تقارير موثقة دولياً، تثبت تهريب الإمارات لشحنات أسلحة عبر سفن ادعت زورا أنها تتبع سلطنة عمان.

ولفت أيضا إلى مصادرة السعودية قبل ذلك شحنات على متن سفن تتبع شركات إماراتية متجهة لموانئ يمنية بوثائق مزورة تدعي أن الشحنات مصدرها عمان.

وضرب “الشاهين” مثال على ذلك بوثيقة من بين عدة وثائق صادرة في تقارير مجلس الأمن، أن شحنات مزورة تدعي أن الشحنات مصادرها موانئ خصب وصحار في حين أن الحمولات إيرانية وتم تحميلها بميناء الفجيرة وموثق مسار السفن بالأقمار الصناعية”

من جهته، لوح ضاحي خلفان بقصف أهداف سعودية عبر طائرات مسيرة.

وقال خلفان، في تغريدة على تويتر، إن أحد "الجنوبيين" في المجلس الانتقالي التابع لأبوظبي في جنوب اليمن، عزم على شراء 1500 طائرة مسيرة.

وردا على ذلك، قال الدكتور علي التواتي القرشي، في تغريدة رصدها محرر "بويمن" ‏أراك تلوح بالطائرات المسيرة كثيراً .. يبدو أن جنوبيك الذي تتحزم به قد تبرع بها فعلاً.. وأن احداها هي التي أصابت حقل شيبة "في الأراضي السعودية" .

وكانت تقارير دولية اتهمت الإمارات بتهريب أسلحة ومعدات تصنيع عسكرية للحوثيين الذي يقاتلون السعودية.