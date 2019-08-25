شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ‘‘باسندوة يتحدث عن علي عبدالله صالح’’ .. شاهد الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى مصدر مقرب من المناضل محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني الأسبق ما تم تداوله عبر بعض المواقع الألكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال المصدر أنه : "لا علاقة للمناضل محمد سالم باسندوة بالمقال المتداول في تلك المواقع". موضحاً أن الأستاذ محمد سالم باسندوة "لم ينشر أي مقال أو يعقد أي لقاء صحفي خلال الفترة الماضية."
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وأضاف بقوله أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر أخبار وتصريحات ومقالات بإسم الأستاذ محمد سالم باسندوة منذ تقديمه إستقالته للشعب اليمني في (سبتمبر 2014) مؤكداً أنه متوقف عن الكتابة أو المشاركات السياسية منذ ذلك الوقت.
ودعا المصدر الوسائل الإعلامية وكافة المواقع الاخبارية والعاملين فيها تحري المهنية والمصداقية في تداول مثل تلك الأخبار والحرص على استقاء الحقائق من مصادرها بدلا من المصادر التي تتعمد إعتساف وتزوير الحقائق .
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