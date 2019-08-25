شاهد.. قوات النخبة الشبوانية تسيطر على نقطة شارع درهم

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-شبوة تمكنت قوات النخبة الشبوانية من السيطرة على نقطة شارع درهم في شبوة.

وكانت انباء تناقلت في وسائل اعلام خبر كاذب عن سيطرة قوات موالية للاصلاح على النقطة. وأكد جنود من النخبة بالفيديو تواجدهم في نقطة شارع درهم.

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