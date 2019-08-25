وفاة شاب بلغم زرعته المليشيا في منطقة حذران غرب تعز

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 توفي شاب اليوم الاحد في محافظة تعز بلغم زرعته مليشيا الحوثي.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الشاب اكرم رزاز توفي اليوم مباشرة بلغم في منطقة حذران غرب مدينة تعز. وتحصد الالغام التي تزرعها مليشيا الحوثي ارواح المئات من المدنيين في عموم المحافظات اليمنية. Advertisements

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