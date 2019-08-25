من قلب المعركة..قيادي بالمقاومة يوضح لـ"اليمن العربي" حقيقة معارك شبوة

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365

قال يعقوب الحدي، أحد أبطال المقاومة الجنوبية في شبوة، بان الاعلام ضخم الحدث، مبينًا أن قوات الانتقالي والنخبه وافراد الدعم في مواقعهم وكذلك معسكرات الشرعية لا تزال في مواقعها. وأكد الحدي لـ"الخليج 365"، أن الجيش الجنوبي حريص على عدم اراقة الدماء، مشيرًا إلى أن القوات الجنوبية مازالت ترسل وساطات للتسليم أو الانضمام مع خيار الشعب، مشيرًا إلى أن مشكلة المعسكرات والوحدات اغلبها بالاحياء السكنيه وهذه اكبر معضله تواجههم.



وأضاف أحد أبطال المقاومة الجنوبية في شبوة، أن مناوشات الأمس كانت مجرد تحذير لهم بانهم جادون في مسعاهم، وقريبًا إذا اذا لم يتم الاستجابه سوف يبدء الزحف على معسكرات الشرعية.

وبين الحدي، أن الجيش في مأرب مقيد لايستطيع التحرك الا بأمر التحالف، وإن حدث وتحرك هناك صقور الجو لن يفلت من قبضتها، مردفًا أن المتعنت حاليًا هو القيادي الإخواني "جحدل حنش" أما بقية المرافق سلمت وانظمت الى خيار الشعب ومنهم النجده والامن العام والواء ٣٠ وأوضح الحدي، أنه من يقول لدي الجيش الجنوبي نقص بالمقاتلين فهو واهم، وذلك لأنه لدى الجنوبيين لديهم نخبة وجيش جنوبي ودعم وإسناد لو هبت جميعها لن تصمد معسكراتهم ربع ساعة، ورغم ذلك الدعم مازال يتوافد من ابين وعدن، ولكن لك خيار القوات الجنوبية الاستيلاء على الأرض بأقل الخسائر