Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 نادرة عبد القدوس كتب Advertisements سيد مصطفي - الخليج 365 قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الحرب على شبوة يشارك فيها ارهابيين من داعش والقاعدة الى جانب مليشيات حزب الاخوان المسمى زيفا (جيش الشرعية)، بالاضافة الى الخونة والعملاء.

وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أن مواجهة قوى الارهاب وعناصرها ليست مسؤوليه النخب الشبوانية والانتقالي وشرفاء شبوة فقط ، بل مسئوليه جميع الدول التي تحارب الارهاب. وأضافت نائبة رئيس لجنة الإعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الأمور في شبوة لم تحسم بعد والمعارك مستمرة، فهناك ثلاثة الوية تصل النقبة بشبـوة وتستعد لتطهير عتق من الارهاب، يقودها مدير امن لحج العميد صالح السيد Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": الحرب في شبوة يحارب فيها داعش والقاعدة إلى جانب الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.