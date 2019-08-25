تابع خارطة سير الأحداث بشبوة ليوم أمس.. صورة

Advertisements تابع خارطة سير الأحداث بشبوة ليوم أمس الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - شبوة رصد "الخليج 365" صورة لسير المعارك بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، والتي يقودها الكيان الأول الممثل لدولة الجنوب العربية المسلوبة.

وتبين الخريطة التي رصدها الخليج 365 تقدم سير الأحداث بشبوة ليوم أمس. يذكر أن قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي تمكنت من أسر مجاميع حوثية، في حين تقول مصادر أخرى إنه تم القبض والتحفظ على عناصر تابعة لمليشيا الإصلاح بشبوة من جنسيات مختلفة غير يمنية.

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