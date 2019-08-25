سكرتير تحرير جريدة الأيام لـ"اليمن العربي": الوضع في عتق لم يحسم..وهذه حقيقة ادعاءات الإصلاح

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سكرتير تحرير جريدة الأيام لـاليمن العربي: الوضع في عتق لم يحسم..وهذه حقيقة ادعاءات الإصلاح

الأحد 25 أغسطس 2019

وهيب الحاجب

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال وهيب الحاجب، سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، أن الوضع في عتق (عاصمة شبوة) لم يحسم بعد، المدينة في حصار مطبق من قبل القوات المسلحة الجنوبية، وقوات الإصلاح محاصرة داخل معسكراتها في المدينة.

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وأكد الحاجب لـ"الخليج 365"، أن قوات الحزام الأمني عززت النخبة الشبوانية بقوات ضخمة وآليات عسكرية نوعية، وخلال ساعات ربما تتغير موازين المعركة بشكل كبير جدا لصالح النخبة والمقاومة الجنوبية.

وأضاف سكرتير تحرير جريدة الأيام اليمنية، أن إدعاءت الإصلاح والشرعية بالسيطرة مجرد دعاية كما ادعت النصر في عدن وفي أبين، مبينًا أن هذه عادة الإخوان يدعون النصر وهم في أضعف مواقفهم، وهي محاولات فقط لرفع معنويات أنصارهم المنهارة أصلا، وفي محاولة أيضا لكسب أكبر عدد ممكن من العناصر المتشددة والارهابية