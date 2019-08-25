إصابة امرأة وطفلها برصاص قناصة مليشيا الحوثي شمال الضالع

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - الضالع

أصيبت امرأة وطفلها برصاص المليشيات الحوثية ، صباح اليوم الأحد، في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

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وذكرت مصادر محلية لليمن العربي ان المرأة أصيبت اثناء توجهها لنقل وجبة الإفطار الى مزرعة زوجها بينما أصيب الطفل بشظايا بسيطة.

وافادت المصادر ان المواطنة "منى احمدمسعد" 26 عاماً، اصيبت برصاصة قناص حوثي اخترقت أحشائها ونقلت على الفور الى مشفى النصر بمدينة الضالع لخطورة حالتها، فيما انتاب أطفالها وزوجها الذين كانو بجوارها حاله من الذعر والخوف.

وأشارت المصادر، ان المليشيات الحوثية تواصل استهداف المدنيين وممتلكاتهم بالأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة على عدد من قرى الضالع في ظل هزائم متكررة تتلقاها المليشيات.