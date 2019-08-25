عاجل.. قيادي بالانتقالي يُعلنها صريحة: شبوة جنوبية

Advertisements عاجل.. قيادي بالانتقالي يعلنها صريحة: شبوة جنوبية الأحد 25 أغسطس 2019 وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، اليوم، رسالة نارية إلى ما وصفهم بالمليشيات الشمالية.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “توثتر”: لماذا لا يتجه هذا وامثاله من المليشيات الشمالية إلى صنعاء لتحريرها من الحوثي بدلا عن الزحف إلى شبوة الجنوبية لقتل أبنائها؟! عار على كل شبواني وكل جنوبي ان تتدنس تربة شبوة الطاهرة بهؤلا.. عار سيغسله أبناء شبوة بالدم اليوم وغداً وإلى الأبد.شبوة جنوبية”. Advertisements

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