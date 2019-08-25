قيادي في الانتقالي: ما فعله الاصلاح في عتق يكشف حقده على الجنوب

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-عدن

أكد السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان ما فعله الإصلاح خلال يوم في عتق يكشف حقده على الجنوب.



وقال عادل الشبحي عضو الادارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي :" مافعلته مليشيات علي محسن والإصلاح خلال يوم في عتق يكشف للداخل والخارج كم هو الحقد على الجنوب والمحبة والتعايش مع الحوثي خمس سنوات.

واضاف :" لم تكن بهذا الحماس والوحشية والنفير بالمساجد وضد من.. ضد أبناء الجنوب في #شبوة ,وضد دول التحالف ورموزها ودولة الامارات.