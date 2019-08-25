- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
أكد السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان ما فعله الإصلاح خلال يوم في عتق يكشف حقده على الجنوب.
وقال عادل الشبحي عضو الادارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي :" مافعلته مليشيات علي محسن والإصلاح خلال يوم في عتق يكشف للداخل والخارج كم هو الحقد على الجنوب والمحبة والتعايش مع الحوثي خمس سنوات.
واضاف :" لم تكن بهذا الحماس والوحشية والنفير بالمساجد وضد من.. ضد أبناء الجنوب في #شبوة ,وضد دول التحالف ورموزها ودولة الامارات.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الانتقالي: ما فعله الاصلاح في عتق يكشف حقده على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.