شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لسام الفباري كشفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق ...سام بائع المواقف بثمن بخس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6275085أدعى الكاتب سام الغباري أن الامارات وجهت إلى "ناصر باجيل وعوض عارف الزوكا" باستقدام عناصرهم من الساحل الغربي إلى ‎عدن ثم تحركوا إلى ‎شبوة".

وأضاف الغباري في تغريدة على تويتر "لكنهم تعرضوا لكمين محكم من قوات الجيش في المحفد بأبين ما أضطرهم إلى التقهقر والهروب".

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وخاطب الغباري على إثر الادعاء الذي ساقه طارق صالح وعوض الزوكا بقوله "أخي عوض: من قتل والدك ليس الرئيس هادي. أخي طارق: من قتل عمّك ليس الرئيس هادي". 6275085