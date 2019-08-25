شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لسام الفباري كشفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق ...سام بائع المواقف بثمن بخس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 6275085أدعى الكاتب سام الغباري أن الامارات وجهت إلى "ناصر باجيل وعوض عارف الزوكا" باستقدام عناصرهم من الساحل الغربي إلى عدن ثم تحركوا إلى شبوة".
وأضاف الغباري في تغريدة على تويتر "لكنهم تعرضوا لكمين محكم من قوات الجيش في المحفد بأبين ما أضطرهم إلى التقهقر والهروب".
آخر الاخبار من "الخليج 365"
وخاطب الغباري على إثر الادعاء الذي ساقه طارق صالح وعوض الزوكا بقوله "أخي عوض: من قتل والدك ليس الرئيس هادي. أخي طارق: من قتل عمّك ليس الرئيس هادي". 6275085
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة مدوية لسام الفباري كشفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق ...سام بائع المواقف بثمن بخس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.