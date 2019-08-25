شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة مدوية ويستنفر الملك سلمان وولي عهده لإنقاذ المملكة من كارثة كبرى.. ويفضح خيوط المؤامرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 9826649 بالتزامن مع حملة ، ضاحي خلفان يسيء للمملكة، التي أطلقها سعوديون، أعاد ناشطون تداول مقولة شهيرة للمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، بشأن مؤامرة تحاك ضد السعودية.
وقال النفيسي في مقولته الشهيرة: "هل تُدرك السعودية أنه يتم عزلها عن محيطها السني، وذلك بتفكيك مجلس التعاون الخليجي، وضرب علاقتها مع #تركيا، وإنهاكها في حرب #اليمن قبل الهجوم عليها ؟!! ".
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واختتم النفيسي مقولته بالقول: "فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله".
وكان سعوديون أطلقوا حملة ضد ضاحي خلفان، بعد إساءته للمملكة واتهامها بالخيانة ومساندة الغدارين.
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