شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة سعر للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار صباح اليوم الاحدالموافق 25 اغطس (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3199505 واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الاحدالموافق 25أغسطس 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الاحدالموافق 25. أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 588 : 592

الريال السعودي : 154.5: 155.5 أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 589 : 593

الريال السعودي : 155.5 : 156.53199505

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة سعر للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار صباح اليوم الاحدالموافق 25 اغطس (اسعار الصرف الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.