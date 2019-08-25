شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..القبض قبل قليل على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك في معسكر "ثماد" وطائرة سعودية خاصة تنقله الى الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3392896ذكرت مصادر عسكرية انه تم القبض على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك في معسكر "ثماد" . وكشفت تلك المصادر ان هاني بن بريك كان مختبئا في معسكر ثما مع مجموعة من الضباط الاماراتيين. آخر الاخبار من "الخليج 365" واشارت الى ان طائرة سعودية خاصة تنقله الى الرياض .

وكانت قوات الجيش اليمني، قد استكملت السيطرة على معسكر "ثماد"، ، التابع لقوات الإنتقالي الممولة من الامارات.

وقالت مصادر "المشهد اليمني"، أن القوات الحكومية سيطرة على معسكر "ثماد" بعد مواجهات عنيفة مع قوات الإنتقالي، وغنمت معدات وآليات عسكرية إماراتية كانت في المعسكر.

وأشارت المصادر بأن السيطرة على معسكر ثماد الذي كان هاني بن بريك يشرف عليه شخصيا تكمن اهميته بأنه يكشف الصحراء من النقعة الى مرة، وبالتالي فإن الحكومة قد أمنت الخط الصحراوي لضمان وصول اي تعزيزات عسكرية للجيش بسهولة تامة إلى مطار عتق.3392896

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