بعد سبات 5 سنوات .. العمراني يستفيق من غفوته ويطلق تحذير “الامارات اخطر على اليمن”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمان

اعترف السفير في حكومة هادي، على العمراني بخطورة المخطط الإماراتي على اليمن.

ويأتي انتقاد العمراني للإمارات بعد ما يقارب من خمس سنوات من العدوان على اليمن، اشاد خلالها بمواقف الامارات وتغزل في شيوخها.

وكتب العمراني على حسابه في تويتر أن خطر الإمارات على اليمن تجاوز التوقعات واصبح اكثر من خطر ايران بحسب زعمه، وقال: ” لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ الكوابيس”.

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كما اعترف العمراني المحسوب على جناح السعودية، حلفائه في الجناح الاخر بارتباطهم بالإمارات من اجل مصالح شخصية، في اشارة الى ان الامارات تمكنت من شراء سكوتهم ولائهم..

وقد اثارت تغريدة العمراني ردود افعال كبيرة حيث قال أحد المغردين : ” حكومة الفنادق تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بداية من دعوتها التحالف للتدخل في اليمن وانتهاء بفشلها في إدارة الأزمة وسكوتها عن جرائم التحالف في اليمن التي طالت الحجر والبشر منذ 5 سنوات (مالكم كيف تحكمون)”.

وتحت عنوان مهزلة المرتزقة غرد اخر بقوله : “مرتزقة السعودية يهاجمون مرتزقة الامارات.. مهزلة”