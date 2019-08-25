شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ابن سلمان يتدخل شخصيًا ويرد بنفسه على الانتقالي الجنوبي والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements اول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وهو يحمل على صدره العلم اليمن.



وظهر في الصورة “بن سلمان”، وهو يضع العلم اليمني على شكل وسام على صدره، في أقوى رد سعودي وتأكيد على أن المملكة تقف إلى جانب اليمن ووحدته، وترفض مشاريع التقسيم التي يسعى لها المجلس الانتقالي الجنوبي ومن وراءه الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابن سلمان يتدخل شخصيًا ويرد بنفسه على الانتقالي الجنوبي والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.