Advertisements شاهد.. تسجيل صوتي يؤكد هروب الإخوان من عتق بشبوة الأحد 25 أغسطس 2019 نشر الناشط السياسي الجنوبي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، تسجيل صوتي يؤكد هروب عناصر تابعة لحزب الإصلاح من المعارك الدائرة بمحافظة شبوة.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “انها معركة كل الجنوب وليست معركة شبوة وحدها هروب جماعي لمليشيات الإخونج من عتق لبيك يا شبوة وجيناك”. Advertisements

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