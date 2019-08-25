قوات النخبة تسيطر على تبة الجلفوز والمواجهات تمتد شرق عتق 

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 أعلنت قوات النخبة الشبوانية أنها تمكنت من استعادة نقطة الجلفوز وتبة الارسال من قوات الإصلاح ظهر اليوم عقب معارك عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين .

Advertisements ودفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات كبيرة للمشاركة في القتال الدائر في مدينة عتق ضد القوات التابعة لحزب الإصلاح . وقالت قناة الحدث ان 3 الوية وبأسلحتها الثقيلة وصلت الى محيط مدينة عتق للمشاركة الى جانب قوات النخبة في المعارك التي تخوضها ضد القوات التابعة للإصلاح . وبحسب مصادر ميدانية فقد امتدت المواجهات المسلحة قبل قليل إلى الأطراف الشرقية لمدينة عتق . Advertisements

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