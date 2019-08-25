اليافعي يكشف مُخطط الشرعية في شبوة

Advertisements اليافعي يكشف مخطط الشرعية في شبوة الأحد 25 أغسطس 2019 كشف الإعلامي عادل اليافعي، اليوم، مُخطط الحكومة الشرعية في محافظة شبوة.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “قضت النخبة الشبوانية على الثأر والإرهاب ومنعت حمل السلاح وخلقت استقرار شهد بذلك ابنائها فجن جنون شرعية الإصلاح فعينوا محافظ وقادة اخوانيين في مسعى منهم لإفشالهم وذلك بهدف إبقائها في صراع داخلي مستمر،ليستمروا بنهبها ونقول لهم هيهات ستسقط أحلامكم للأبد”. Advertisements

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