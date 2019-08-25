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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال العقيد حمدان هرهرة، الخبير العسكري والأمني الجنوبي، أن الوضع حالياً لم يحسم لصالح طرف ومازالت العمليات في كر وفر مع تقدم نسبي لصالح قوات المجلس الانتقالي.
وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن الأهالي والأغلبية العظمى كما حال اي عاصمة محافظه تؤيد قوات المجلس الانتقالي ومنتظرين ساعة الحسم، مبينًا ان لهم دور كبير في الدعم اللوجستي لقوات المجلس الانتقالي.
وأضاف الخبير العسكري والأمني الجنوبي، ان قوات المجلس الانتقالي منتشره في المدينه مايعني انها تجد تعاون من الأهالي هناك عكس قوات الأخونج والتي تمركزها اغلب قواتها في المرتفعات والهضاب في اطراف عتق مع وجود تمركز نسبي في المدينة في بعض احيائها حيث كانت ومازالت توجد لها ثكنات هناك.
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كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري جنوبي لـ"اليمن العربي" يكشف أسرار تمركز القوات المتحاربة في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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