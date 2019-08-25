أسير في قبضة النخبة الشبوانية يكشف عن فتوى إخوانية وراء القتال في عتق

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الأحد 25 أغسطس 2019

محمد علي أحمد خيران

كتب الخليج 365

كشف أسير من ميليشيا الإصلاح، عن فتوى دينية أطلقها تنظيم الإخوان اعتبرت القتال ضد قوات النخبة في شبوة "جهاداً في سبيل الله".

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وقال الأسير محمد علي أحمد خيران، وهو من محافظة الجوف قرية المصلوب إنه تم تجنيدهم قبل أشهر وأعطيت لهم فتاوى يوم الأربعاء الماضي قبل معركة شبوة، اعتبرت القتال ضد قوات النخبة "جهاداً في بيل الله، وأن قوات النخبة مرتدون عن الدين الإسلامي ومنقلبون على ولي الأمر".

وبحسب مصادر في لجنة التحقيق، أكد خيران أن "التوجيهات الصادرة من القيادة في مأرب، قضت بالقتال حتى الموت" .. مشيراً إلى أن الميليشيا حذّرتهم من مغبة التراجع.

وقالت تقارير إخبارية يمنية إن الزعيم العسكري لإخوان اليمن، الجنرال علي محسن صالح، اعتمد في معركة عتق على "عملية الأرض المحروقة"، وهو ما دفع قوات النخبة إلى التهدئة وإيقاف العمليات العسكرية مؤقتاً حتى لا يسقط المدنيون في أعمال القصف العشوائية.