Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 جرى برئاسة جامعة حضرموت بمدينة المكلا التوقيع على اتفاقية برنامج منح الدراسات العليا الماجستير بين كل من جامعة حضرموت وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع وادي حضرموت بتمويل مؤسسة صلة للتنمية النسخة الثالثة وقعها كلاً من الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت والدكتور عبدالله أحمد بن عثمان جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وعلي حسن باشماخ المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية وتأتي هذه الاتفاقية في ظل اهتمام الجامعة والمؤسسة بالدراسات العليا وكذلك متابعة تنفيذ رسالتهما نحو التعليم العالي والبحث العلمي في حضرموت خاصة واليمن بشكل عام لتعزيز مقدرته التنافسية وتمكينه من استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب في الجامعات والسعي لتحقيق انجازات كمية ونوعية في مجال البحث العلمي ذات جودة عالية تتناسب مع التطورات الحديثة التي تحتاجها المحافظة بالإضافة اتاحة الفرصة للطلاب لاستكمال دراستهم العليا للماجستير اللذين لم يستطيعوا مواصلة تعليمهم خارج البلد .

Advertisements والجدير بالذكر أن جامعة حضرموت لديها شراكة مع مؤسسة صلة للتنمية لما من شأنه المساهمة في دعم البرامج التعليمية ورفد المجتمع بالكوادر المؤهلة علمياً وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين . حضر مراسيم التوقيع كل من الدكتور هادي سالم الصبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور حسن عبدالله باسواد القائم بأعمال رئيس جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع وادي حضرموت والدكتور عبود العبل رئيس جامعة العرب والأستاذ سالم بامسلم مدير البرامج بمؤسسة صلة للتنمية والمهندس وسيم ربيحان المدير التنفيذي لجمعية رعاية طالب العلم الخيرية . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية لبرنامج منح الدراسات العليا الماجستير بين جامعة حضرموت وجامعة القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.