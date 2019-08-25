Advertisements عاجل.. مسؤول إماراتي كبير يكشف موعد سقوط هادي والجنرال الأحمر الأحد 25 أغسطس 2019 كشف نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، موعد سقوط عبدربه منصور هادي، والجنرال علي محسن الأحمر.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “2020 سيسقط هادي وعلي محسن.” Advertisements

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