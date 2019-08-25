ما أحدقهم.. خبير إماراتي يُغرد عن خيانة الإخوان لليمنيين

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ما أحدقهم.. خبير إماراتي يغرد عن خيانة الإخوان لليمنيين
الأحد 25 أغسطس 2019
غرد الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، عن خيانة مليشيات الإخوان الإرهابية لليمنيين.
وكتب الكعبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: الخيانة طبعهم أنظر لما يحدث الآن، تركوا الحوثي ومواقعة لا تبعد سوى كيلومترات بسيطة واتجهوا جنوبا لأكثر من 300 كيلو مترا لمحاربة من أعلن اعترافة بشرعية هادي".
تابع: "طوال 53 شهرا لم يقاتلوا، وضد أخوتهم كان تحركهم سريعا، ما أحقدهم وأخونهم".
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