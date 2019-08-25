الربيزي: قرار الشرعية مختطف من الإصلاح.. والإمارات دعمتنا في تحرير بلادنا

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الأحد 25 أغسطس 2019
الربيزي
كتب
كتبت- أماني عزام
قال أحمد الربيزي الإعلامي والناشط السياسي اليمني الجنوبي، إن الإمارات لن تنسحب من اليمن، مشيرًا إلى أنه في حال انسحابها فلن يتضرر إلا الحكومة الشرعية في اليمن.
وأضاف "الربيزي" في تصريح خاص :" بالنسبة لنا في الجنوب فإن الإمارات دولة مرحب بها ونحن نقدر تضحياتهم في الجنوب لمساعدة شعب جنوب اليمن في تحرير محافظاته، والحقيقة اذا كان هناك اي انتصار حقيقي للتحالف العربي فالانتصار هو ما حققته المقاومة الجنوبية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمساندة ودعم التحالف العربي وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لذلك نحن في الجنوب نكن لهم الكثير من الاحترام والتقدير".
وتابع:" من المؤسف أن الشرعية هي من تعادي دولة الإمارات لان قرارها مختطف من حزب الإصلاح اليمني(إخوان اليمن) الذي يسيطرون على مفاصلها، وهم من يروجون ومن يحرضون ضد الإمارات، ونكرر أن هذا الحزب الإرهابي الذي يسعى العالم لحظره، تسعى الشرعية لاستعادة تواجده في الجنوب وهذا ما لا يمكن أن يحدث" مؤكدًا أن شعب الجنوب سيواجهه بكل قوة ولن يسمح له بالعودة إلى بلدنا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.