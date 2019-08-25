مخارش لـ "الشرعية": كان المنتظر أن يكون الاتجاه شمالاً نحو الحوثيين

Advertisements مخارش لـ الشرعية: كان المنتظر أن يكون الاتجاه شمالا نحو الحوثيين الأحد 25 أغسطس 2019 ‏تفاعل الإعلامي، صلاح مخارش، مع هاشتاج "الشرعية تنقلب على نفسها".

Advertisements وكتب مخارش، في تغريدة له: "حكومة الشرعية حركت عدتها وعتادها وأصدقائها من إخوان وقاعدة واتجهت بهم صوب ‎شبوة الجنوبية الغنية بالثروات وسيطرت على مواقع للانتقالي والنخبة الشبوانية بها". وتابع: "الأكثر سعادة بذلك الانتصار المؤقت هم الحوثيين والإخوان"، مضيفا: "كان المنتظر هو أن يكون الاتجاه شمالاُ نحو الحوثيين". Advertisements

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