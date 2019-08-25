قوات النخبة تسيطر على مواقع جديدة على مدخل عتق بشبوة

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عتق - الخليج 365

تمكنت قوات النخبة الشبوانية من السيطرة على موقع السنترال على مدخل مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .



وقالت مصادر ميدانية، أن قوات النخبة الشبوانية شنت هجوماً على مواقع قوات الإصلاح عقب وصول تعزيزات عسكرية وقبلية لها وتمكنت من إنتزاع موقعي االكسارة والخزان.

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وأضافت المصادر، أن قوات النخبة المسنودة بقوات الحزام الأمني تقدمت وتمكنت من السيطرة على موقع السنترال عقب تصديها لهجوم شنته قوات الإصلاح على مواقع النخبة خارج عتق .

وأكدت المصادر أن المواجهات لازالت مستمرة حتى الآن .