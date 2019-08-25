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الكتبي: السعودية هي من تقرر تواجد الإمارات بالتحالف
الأحد 25 أغسطس 2019
علقت رئيسة مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي، اليوم، على حديث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش بشأن تواجد الإمارات العربية المتحدة بدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “نعم، لم تذهب الامارات الى اليمن من تلقاء نفسها بل تلبية وتقديراً لطلب المملكة العربية السعودية (الحليف والشريك الاستراتيجي) الوقوف إلى جانبها ودعم جهودها لاعادة الأمن والاستقرار لليمن .. ووحدها المملكة من يقرر الحاجة إلى بقاء قواتنا في اليمن من عدمه وليس أي طرفٍ آخر”.
جاء ذلك في مجمل ردها على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش الذي قال: “ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي”.
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