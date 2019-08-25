عاجل.. مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في صعدة

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الأحد 25 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط هجوم لميليشيات الحوثي في مديرية كتاف شمال شرق محافظة صعدة شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الميليشيات.
وقالت مصادر عسكرية - وفقًا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - إن ميليشيات الحوثي شنت هجمات مكثفة على مواقع قوات الجيش اليمني في مداخل وادي الفحلوين المحيط بمركز مديرية كتاف، مضيفةً أن وحدات الجيش أجبرت الميليشيات على التراجع من تلك الجبهة.
وفي محافظة تعز جنوب البلاد، تكبدت ميليشيات الحوثي العديد من الخسائر في الأرواح والعتاد أثناء محاولتها التسلل نحو مواقع الجيش في جبهة مقبنة غرب المحافظة.
وكانت قوات الجيش اليمني- مسنودة بتحالف دعم الشرعية- قد حررت آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمالي البلاد، بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية.
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