قبائل في شبوة تعلن مساندتها لقوات النخبة في معركة عتق

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عتق - الخليج 365

أعلنت قبائل في محافظة شبوة، مساندتها لقوات النخبة في المواجهات التي تخوضها ضد قوات الإصلاح في مدينة عتق عاصمة المحافظة .

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ونقل موقع 24 الإماراتي عن مصادر عسكرية أن قبائل شبوة تشارك الآن في المعارك ضد ميليشيات الإخوان، حيث قطعت خط الإمداد عن العاصمة الإقليمية عتق، التي تدور فيها مواجهات شرسة.

وأكد مصدر قبلي أن "الحرب الإخوانية على الجنوب وشبوة، كشفت وأكدت حقيقة التحالف بين قطر وإيران"، مشيراً إلى أن الإخوان يقومون بحرب احتلال للجنوب نيابة عن الحوثيين وإيران.

ولفت إلى أن هناك عناصر حوثية شاركت في القتال إلى جانب ميليشيات الإخوان والتنظيمات الإرهابية.

وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي "قبائل نعمان وبلعبيد وجهت دعوات لأبنائها للنفير ومواجهة الزحف الإخواني الشمالي على شبوة" .. مشيراً إلى أن "الميليشيات الغازية ترد وتقصف قبائل بلعبيد في قرن الظبية بعرماء واستشهاد شخصين من بلعبيد وما زالت الاشتباكات دائرة وأنباء عن قتيل وثلاثة وأسرى من الميليشيات الغازية".