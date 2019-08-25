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الأحد 25 أغسطس 2019
أنور الأشول
كتب
الشحات غريب
قال الإعلامي والمحلل السياسي أنور الأشول، إن المجلس الانتقالي واضح في ظل سيطرته على عدن وأبين يسعى لاستكمال السيطرة على بقية محافظات الجنوب .
وأضاف في تصريحات خاصة قائلاً: بطبيعة الحال بات واضحا رفضه التام الرضوخ للشرعية أو المفاوضات بشروط الشرعية والعودة الي ماقبل السيطرة على عدن وابين.
وأشار بأن المشهد القادم في الجنوب سيشتعل اذا ما استمرت المواجهات الحكومية أمام التقدم للمجلس الانتقالي ومحاولة كبح جماحه عند محافظتي عدن وأبين، رغم الانباء التي تفيد بأن محافظة شبوه قد تخضع لسيطرته وهي مسألة وقت ليس إلا.
وأكد المحلل السياسي بأنه يظل موقف الانتقالي من الشرعية مرتبط بفك الارتباط بحزب الإصلاح وقياداته التي يرى فيها معول الهدم لأي تقارب يمني يمني أو بين الانتقالي والشرعية.
وقال ربما جاء رفض الشرعية التحاور مع الانتقالي محاولة لحفظ ماء الوجه بعد تلقيها الصفعات والخذلان وتخبطها في إدارة الصراع في اليمن وفشلها الملازم لها منذ الازمة اليمني
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كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي لــ "الخليج 365": رفض الشرعية التحاور مع الانتقالي محاولة لحفظ ماء الوجه بعد فشلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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