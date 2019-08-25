ناشط يكشف مُخطط الإصلاح لاستمرار الحوثي في حكم صنعاء

Advertisements ناشط يكشف مخطط الإصلاح لاستمرار الحوثي في حكم صنعاء الأحد 25 أغسطس 2019 أكد الناشط السياسي، أنيس الشرفي، أن أداء مليشيات الإخوان التابعة للجنرال علي محسن الأحمر ظل معيقا لتوحيد الجبهة المناوئة للحوثيين. وقال: "‏ظل أداء حزب الإصلاح الإخواني معيقاً لتوحيد الجبهة المناوئة للحوثيين وإرباكها بالمناورات والحسابات الفصائلية الخاصة، فضلا عن إعاقة التحالف العربي وتشويه صورته وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق نتائج ميدانية، والسعي المتكرر لدق الإسفين بين السعودية والإمارات".



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