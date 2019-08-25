المطيري تُوجه انتقادا حادا إلى الشرعية

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المطيري توجه انتقادا حادا إلى الشرعية

الأحد 25 أغسطس 2019

تفاعلت الكاتبة والباحثة، نورا المطيري، مع هاشتاج "الشرعية تنقلب على نفسها"، قائلة إنها "‏بداية النهاية".



وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: "قلنا ألف مرة، قبل النهاية: لابد من ‎إصلاح الشرعية وليس شرعنة الإصلاح، فمتى تعقلون؟".

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وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "الشرعية تنقلب على نفسها"، لتعريف‏ العالم بأن الشرعية إنهارت وسقطت عنها الحصانة التي تتغنى بها، كما تسلم الجبهات للحوثيين بالضالع وتعز وتقتل العزل بشبوة".