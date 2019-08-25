المطيري تُوجه انتقادا حادا إلى الشرعية

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المطيري توجه انتقادا حادا إلى الشرعية
الأحد 25 أغسطس 2019
تفاعلت الكاتبة والباحثة، نورا المطيري، مع هاشتاج "الشرعية تنقلب على نفسها"، قائلة إنها "بداية النهاية".
وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: "قلنا ألف مرة، قبل النهاية: لابد من إصلاح الشرعية وليس شرعنة الإصلاح، فمتى تعقلون؟".
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "الشرعية تنقلب على نفسها"، لتعريف العالم بأن الشرعية إنهارت وسقطت عنها الحصانة التي تتغنى بها، كما تسلم الجبهات للحوثيين بالضالع وتعز وتقتل العزل بشبوة".
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