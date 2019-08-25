صفقة برعاية إخوانية.. ضاحي خلفان يُحذر من بيع الجنوب لقطر والشمال لإيران

Advertisements صفقة برعاية إخوانية.. ضاحي خلفان يحذر من بيع الجنوب لقطر والشمال لإيران الأحد 25 أغسطس 2019 كشف نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، مفاجآة مدوية بشأن الجنوب والشمال في اليمن.

وقال في تغريدات عبر “تويتر”: “الجنوب تم بيعه لقطر...جاري التسليم فقط. الإخوان”. – في إشارة لبيع الإخوان للجنوب إلى قطر-. Advertisements وأضاف: “الشمال...إيران. هذه آخر الأخبار..بلغوا من يهمه الأمر”. وتابع: “أرجو ألا يكون كلامي صحيحا..لكن الجنوب رايح يسلمه الإخوان لقطر...وهذا ما يتردد في الشارع الجنوبي....والشمال انتهى ..عند إيران”. Advertisements

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