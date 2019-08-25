Advertisements سياسي سعودي يصفع لجان حزب الإصلاح الأحد 25 أغسطس 2019 رد المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، على الأكاذيب التي ترددها اللجان الإعلامية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، بشأن العلاقات بين السعودية، والإمارات.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “السعودية والإمارات معا على قلب رجل واحد لا خلافات ولا اهتزاز للعلاقات بينهما كما تنمى بعض السذج واراد كثير من الخونة والأعداء اللذين خاب ظنهم وفشل مسعاهم والحمد لله”. Advertisements

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