إعلامي إماراتي يُوجه رسالة نارية لليمنيين

Advertisements إعلامي إماراتي يوجه رسالة نارية لليمنيين الأحد 25 أغسطس 2019 وجه الإعلامي الإماراتي حمد الكعبي، اليوم، رسالة مهمة إلى اليمنيين، وذلك عقب الإساءات التي رددتها اللجان الإلكترونية التابعة لحزب الإصلاح.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: العقلاء من اليمنيين الذين لم يتورطوا في النكران للشقيق والجار، سبق أن دعوا الرئيس إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية قادرة على تدشين تنمية حقيقية، واحتواء آثار الحرب، وإنقاذ الحياة اليومية لليمنيين من تردي الخدمات، وغياب الدولة”. Advertisements

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