أعيان من الحجرية بتعز لـ"اليمن العربي": نُحذر من مخاطر تمكين الإصلاح من تنفيذ مُخططه 

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - علي كامل:

حذرت أعيان وشخصيات اجتماعية من مخاطر تمكين الإصلاح من تنفيذ مخططه الخبيث في الحجرية التابعة لمحافظة تعز، ودعت إلى تحرك قيادات الحجرية وتعز بشكل عام داخل لإعطاب هذا المخطط التدميري الذي يستخدم المناطقية سلاحاً للعبور إلى غايته.



وفق مصادر "الخليج 365" الخاصة، يواصل حزب الإصلاح في محافظة تعز تحركاته الرامية إلى تفتيت بنية المجتمع المحلي وإثارة الصراعات الأهلية ليضمن سيطرة وتمكيناً لقواته دون مقاومة من مكونات المجتمع بتوجهاته المختلفة.

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وقالت وجاهات اجتماعية في الحجرية، إن حزب الإصلاح بدأ مخطط الحرب على الحجرية بتكليف مدير أمن المسراخ لإدارة أمن الشمايتين، في محاولة قذرة لإشعال فتنة بين المسراخ ومناطق عمق الحجرية.

وأضافت هذه الوجاهات، إن هذا التوجه المدمر لبنية المجتمع في تعز استخدمه الإصلاح سابقاً في المسراخ ذاتها لإحداث شرخ داخل مكون قبلي متماسك أعاق سيطرة مليشيات الحشد الإخواني على المسراخ، حيث تم إشعال فتنة بين أولاد العمومة من آل السبئي لتفكيك هذا المكون الذي ساند قوات اللواء 35 في دحر الحوثيين من المنطقة، ووقف إلى جانب المحافظ السابق أمين محمود.

وأشارت إلى أن ذات القيادي في الحشد الشعبي الإخواني الذي أشعل الفتنة في المسراخ وارتكب جرائم قتل وسحل واقتحام وإحراق منازل هو من تم تكليفه لإدارة أمن الشمايتين بدلاً عن قائد أمني عرف بوطنيته ونضاله ضد المليشيات، وعمل على إحلال الأمن والاستقرار في مناطق سلطته.

وقالت هذه الوجاهات، إن حزب الإصلاح يسعى منذ سيطرته على الجيش والأمن في تعز إلى استهداف الحجرية ونقل الصراعات والفوضى إلى مناطقها ليتسنى له تفتيت مجتمعها الذي شكل طيلة عقود حاضنة مركزية للمشاريع والقيادات الوطنية التي أسهمت في إدارة شطري اليمن منذ الستينات وبعد الوحدة وإلى اليوم.