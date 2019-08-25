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الحربي: راية الإمارات ستظل شامخة بكل محافظة طردت منها المليشيات
الأحد 25 أغسطس 2019
أكد الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، أن راية الإمارات رفعت في كل محافظة طردت منها مليشيا الحوثي والقاعدة وستظل شامخة ولن ينال منها ناكري الجميل.
وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "بعد أن تم دعس مشاريعهم الخبيثة لجأوا لطرق الجماعات الارهابية، ياهؤلاء راية الإمارات مرفوعة في قلب كل عربي شريف".
وأضاف: "وهي الراية ذاتها التي رفعت في كل محافظة طردت منها ميليشيات الحوثي والقاعدة وستظل شامخة ولن ينال منها الحاقدون وناكري المعروف والرد ما ترونه قريباً إن غد لناظره قريب".
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