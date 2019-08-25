Advertisements
ضاحي خلفان يصدم هادي
الأحد 25 أغسطس 2019
أكد نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، أن مئات المشائخ من شمال اليمن مستعدون للعودة إلى البلاد وتحريرها من الحوثي في حال انتهاء حكم عبدربه منصور هادي.
ونقل خلفان في عدة تغريدات، عن مواطن شمالي قوله: "مشائخ بالمئات اليوم ومن شمال اليمن اجتمعت بهم في القاهره وكلهم يقولوا لا عدنا إن فيها هادي، وسنحررها إن انتهى هادي".
وأضاف في تغريدة أخرى: "فعلاً استطاع الإخوان خداع التحالف، وقطر نحجت في الزج بهم داخل صفوف التحالف ليفسدوا له تحقيق أهدافه".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يصدم هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.