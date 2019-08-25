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ضاحي خلفان يصدم هادي

الأحد 25 أغسطس 2019

أكد نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، أن مئات المشائخ من شمال اليمن مستعدون للعودة إلى البلاد وتحريرها من الحوثي في حال انتهاء حكم عبدربه منصور هادي.



ونقل خلفان في عدة تغريدات، عن مواطن شمالي قوله: "مشائخ بالمئات اليوم ومن شمال اليمن اجتمعت بهم في القاهره وكلهم يقولوا لا عدنا إن فيها هادي، وسنحررها إن انتهى هادي".

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وأضاف في تغريدة أخرى: "فعلاً استطاع الإخوان خداع التحالف، وقطر نحجت في الزج بهم داخل صفوف التحالف ليفسدوا له تحقيق أهدافه".