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ناشط جنوبي يكشف مفاجآة مدوية عن حزب الإصلاح
الأحد 25 أغسطس 2019
أكد الناشط السياسي الجنوبي، صالح علي الدويل، أن مخزون مليشيات الإخوان التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر، في عتق لاستخدامه ضد الجنوبيين.
وكتب في تغريدة له: "طيلة سنوات الحرب الماضية مع الحوثي كنا متأكدين أن حزب الإخوان يشتري سلاح بكميات كبيرة ويخزنه لدى أتباعه".
وتابع: "كان الظن في البداية أنه لمحاربة الحوثي أو لتحرير بيحان، لكن اتضح أنه مخزون في عتق وفي ضواحيها وفي المديريات المحيطة بها لاستخدامه ضد الجنوبيين وهو اليوم في الميدان".
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