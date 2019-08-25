Advertisements عاجل.. خبير إماراتي يشن أعنف هجوم على الحكومة الشرعية الأحد 25 أغسطس 2019 قال الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، إلى أن "‏الأولوية الثقيلة التي حركتها حكومة الشرعية جنوبا لقتال المجلس الانتقالي في شبوة كانت تبعد عن مواقع الحوثة كيلومترات بسيطة".

Advertisements وأضاف الكعبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "على الرغم من أن المجلس الانتقالي وافق على الحوار وعدم معارضتة لشرعية هادي إلا أن ذلك لم يمنع مليشيات الإخوان التابعة للإرهابي علي محسن الأحمر من إرسال قواتها لشبوة ولم ترسلها لقتال الحوثة". Advertisements

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