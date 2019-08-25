عاجل : سقوط أهم منطقة للانتقالي الجنوبي بيد قوات الشرعية .. وصور محمد بن زايد تحت الأقدام .. شاهد (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في إطار انتصارات أبطال الجيش الوطني المتواصلة في محافظة شبوة، تمكن الأبطال من السيطرة على نقطة العلم على خط طريق العبر.

وكانت نقطة العلم تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الإماراتية، قبل أن يطردها أبطال الجيش الوطني .

وبحسب صورة، رصدها محرر "بويمن"، ظهر ثلة من أبطال الجيش الوطني يدوسون بأقدامهم على صور محمد بن زايد، الذي يحرك مليشيات الانتقالي ويمولها، لتقسيم اليمن وإدخاله في حروب وصراعات أهلية. أخبار قد تهمك: Advertisements

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