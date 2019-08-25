محافظ حضرموت يوقّع العقد الأول لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا 

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365
شرعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم ببدء التنفيذ الفعلي لمشاريع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا .
ووقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، على العقد الأول لإعادة تأهيل الطرق الداخلية بمدينة المكلا ، ويختص العقد بإعادة سفلتة المقطع الممتد من منطقة الغويزي بالديس الى كورنيش المحضار بخلف ، ويشمل إعادة تأهيل الطريق وإضافة طبقة اسفلتية إضافية وتبليط الأرصفة المتضرّرة بطول 10 كيلومترات وبكلفة 5 ملايين و700 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .
حضر توقيع الاتفاقية مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة ، ووقّعها عن الشركة المنفّذة ، مؤسسة باقديم للتجارة والمقاولات الشيخ محمد باقديم .
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