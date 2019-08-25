الهلال الأحمر الإماراتي يُعيد فتح طريق عدن المكلا

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قالت مصادر يمنية، إن جهوداً إماراتية أسهمت في إعادة فتح الطريق بين مدينتي عدن والمكلا، بعد إغلاقه أمام المسافرين بسبب زحف الكثبان الرملية، وتضرره من السيول والأمطار في الفترة الماضية.
وتبنى الهلال الأحمر الإماراتي حملة واسعة لرفع الرمال الزاحفة على الخط الأسفلتي بمنطقة عرقة في مديرية رضوم الساحلية شرقي محافظة شبوة، وإعادة وفتح الطريق أمام حركة المسافرين على الخط الدولي الساحلي.
وأشارت السلطات المحلية في رضوم إلى أن معدات، وبدعم من الإمارات، وصلت إلى عدد من المواقع على الخط الساحلي، لإزالة الكثبان الرملية التي أغلقت الطريق، وتسببت في حوادث مرورية للمسافرين وسائقي الشاحنات والمركبات.
وعبر المسافرون عن شكرهم وتقديرهم للإمارات على جهودها لرفع المعاناة عن الأهالي في مختلف الجوانب، ومنها فتح الطريق أمامهم بعد معاناة طويلة، وعن سعادتهم بفتح الطريق بشكل كامل، دون عراقيل.
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