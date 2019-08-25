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تزويد محطات كهرباء ساحل حضرموت بـ 3 آلاف طن متري من الديزل

الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

بدأت اليوم السبت، عملية ضخ 3 آلاف طن متري من مادة الديزل عبر منشأة شركة النفط في العاصمة عدن.



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وتأتي تلك الكميات من مادة الديزل لتزويد محطات التوليد لكهرباء ساحل حضرموت.

ومن شأن تزويد محطات الكهرباء بالديزل أن يحسن استقرار التيار الكهربائي بشكل ملموس عند وصول الوقود إلى المكلا من عدن.

واعتذرت مؤسسة الكهرباء عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار والخارجة عن إرادتها.