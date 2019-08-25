قائد الحزام الأمني في أبين يوجه دعوة هامة لسكان المحافظة 

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وجه قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين، القائد "عبداللطيف السيد " دعوة إلى سكان المحافظة للتعاون مع قوات الحزام الأمني، في الحملة الأمنية التي ستنطلق يوم السبت الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٩م والتي تهدف إلى منع حمل السلاح بطرق غير قانونية وبدون ترخيص رسمي وضبط المخالفين.



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وحث "القائد عبداللطيف " مواطني محافظة ابين على الإلتزام، بضوابط الحملة وعدم حمل السلاح، مؤكداً في الوقت نفسه أن حركة الاطقم العسكرية والامنية والجنود سيكون وفق تصريح أمني عملياتي مشيرا الى أن قوات الحزام الامني لن تتهاون، مع كل من يخالف التعليمات وكل من يضبط وبحوزته سلاح غير قانوني، سينال العقاب الرادع.

وأشاد "القائد عبداللطيف " بمواطني محافظة ابين ودورهم الإيجابي في تثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار، وأنهم الركيزة الأساسية في نجاح المهام الأمنية.

وكانت عمليات قوات الحزام الامني قد أصدرت تعميم هام الى جميع القطاعات والمواقع والنقاط الامنية في محافظة ابين للإستعداد الكافي للبدء بحملة منع حمل الاسلحة غير المرخصة أبدآ من يوم السبت ٣١ أغسطس ٢٠١٩م.